Woensdagmorgen diende de brandweer in de Acht Zaligheden in Sint-Andries Brugge een uit de kluiten gewassen sparrenboom te rooien. De boom helde gevaarlijk veel over en dreigde op de openbare weg te vallen.

Het nam wat voeten in de aarde om de klus te klaren in de overwoekerde tuin van een leegstaand huis. Door de werkzaamheden werd de straat even afgesloten voor het autoverkeer.

