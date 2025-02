KIJK – Brandbaar en explosief product lekt uit tankwagon in haven van Zeebrugge

Donderdagavond rond 21:30 uur ontdekte een treinbegeleider in de haven van Zeebrugge een lek aan een ketelwagen of tankwagon. Het zou om gevaarlijke stoffen gaan.

De wagon stond ter hoogte van de Alfred Ronsestraat en zou later die avond nog verplaatst worden. De begeleider nam geen risico toen hij het lek opmerkte en alarmeerde de hulpdiensten.

De brandweer voerde de nodige inspecties uit en trachtte te achterhalen over welk product het precies gaat. Er werd een veiligheidsperimeter van 400 meter ingesteld en alle verkeer in de Alfred Ronsestraat en de nabijgelegen Baarlehuisstraat werd omgeleid. Het zou om butylacrylaat gaan.

Brandbaar en explosief

Butylacrylaat is een organische verbinding. Het is een kleurloze vloeistof, die slecht oplosbaar is in water. Blootstelling aan butylacrylaat kan hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en braken veroorzaken. Het is brandbaar en explosief.

Overleg zal moeten uitwijzen wat de verdere stappen zullen zijn.

Later meer.

© JVMA

© JVMA

© JVMA

© JVMA

(JVMA)