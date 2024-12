KIJK – Benzinepomp blijft gewoon doorgaan als klant wil stoppen met tanken

Een bizar voorval in Assebroek vrijdagavond. Toen een klant rond 21 uur aan een pompstation langs de Baron Ruzettelaan zijn wagen volgetankt had en hij de slang terug in de pomphouder wilde plaatsen bleef de pomp gewoon doorgaan met benzine pompen.

Tijdens de tankbeurt raakte de pomp defect en sloeg de pomp niet af, waardoor enkele liters benzine op het wegdek terecht kwamen. Door de noodstop van de pomp in te duwen stopte de benzine. De opgeroepen hulpdiensten kwamen ter plaatste om de gemorste benzine op te ruimen en te neutraliseren, ze stelden tevens de pomp buiten werking. De andere pompen van het benzinestation bleven wel normaal werken.



© JVM

