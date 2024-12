KIJK – 10 winkels geëvacueerd na ontploffing in hoogspanningscabine in Sint-Kruis

Langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis zijn woensdagmiddag tien winkels ontruimd na een ontploffing in een hoogspanningscabine. Gewonden vielen er niet.

De hulpdiensten werden even na 14 uur gealarmeerd voor een brandgeur in een cabine naast Kruidvat. In die ruimte is de hoogspanningscabine gevestigd en bij aankomst van de brandweer bleek effectief dat er een ontploffing was geweest. Daarom beslisten de hulpdiensten preventief om alle winkels – een tiental – in de rij te ontruimen.

Alle klanten en personeel moesten buiten wachten in afwachting van een controle door de brandweer en Fluvius. Zij hadden de situatie snel onder controle en schade in de winkels is er niet. Door het voorval viel de elektriciteit uit in de meeste winkels. Ook aan de overkant zaten winkels zonder stroom. Het is nog niet duidelijk wanneer de winkels weer open zullen gaan. Dat kan pas eens de elektriciteit hersteld zal zijn.



© JVM

