Kevin Vandevyver (38) uit Roeselare is waarschijnlijk overleden na val: “Duidelijk geen geweld”

De 38-jarige Kevin Vandevyver is in de nacht van dinsdag op woensdag overleden door een ongeval. Uit de autopsie bleek dat er geen sporen van geweld waren.

De bewoners van een appartementsgebouw voor begeleid wonen in de Karnemelkstraat in het centrum van Roeselare werden woensdagochtend omstreeks 4.30 uur opgeschrikt door een bonk.

Toen een van de bewoners een kijkje ging nemen vond hij het levensloze lichaam van de 38-jarige Kevin Vandevyver terug beneden aan de kleine trap van de rokersruimte. De bewoner verwittigde nog de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De 38-jarige man overleed ter plaatse.

Gevallen

Politie en parket startten een onderzoek op. Een bewoner, die tijdens dat onderzoek vluchtte, werd opgepakt en ondervraagd. Onder ander het labo en een wetsdokter werden ingeschakeld om de exacte omstandigheden van het voorval te onderzoeken. De Karnemelkstraat bleef woensdag urenlang afgesloten voor alle verkeer.

Tijdens de autopsie werden er geen tekenen van geweld gevonden. “Het is duidelijk dat er geen geweld van derden gepaard ging bij het voorval in Roeselare”, aldus Tom Janssens, woordvoerder van het parket in Kortrijk. Kevin Vandevyver, die zelf graag een sigaretje rookte, is waarschijnlijk dinsdagnacht naar de rokersruimte gegaan, maar is daarbij gevallen ter hoogte van de trap.

(BF)