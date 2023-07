Kaaistraat in Oostende tijdelijk afgesloten door instortingsgevaar woning

In een woning in de Kaaistraat 55 in Oostende is er momenteel instortingsgevaar. Om de veiligheid te garanderen, wordt de straat tijdelijk afgesloten.

Een woning in de Kaaistraat ter hoogte van huisnummer 55 – het stuk tussen de Paulusstraat en de August Strackéstraat – staat al 15 jaar leeg en bevindt zich in een erg slechte staat. Er is sprake van instortingsgevaar. Om de veiligheid te garanderen, wordt de straat tijdelijk afgesloten.

Verder onderzoek moet uitwijzen of er stabiliteitswerken volgen en/of het pand moet worden afgebroken.

De situatie wordt verder opgevolgd door de veiligheidsdiensten. De verkeersmaatregelen worden ter plaatse duidelijk gesignaleerd.