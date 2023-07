Kaaistraat in Oostende blijft voorlopig afgesloten door instortingsgevaar woning

In een woning in de Kaaistraat 55 in Oostende was er dinsdag sprake van instortingsgevaar. Om de veiligheid te garanderen werd de straat afgesloten. Woensdag werd bij burgemeestersbesluit vastgelegd dat de woning meteen gestut moet worden, en de topgevel en dakstructuur afgebroken moet worden. De straat blijft voor de veiligheid afgesloten tot deze werken achter de rug zijn.

Een woning in de Kaaistraat ter hoogte van huisnummer 55 – het stuk tussen de Paulusstraat en de August Strackéstraat – staat al 15 jaar leeg en bevindt zich in een erg slechte staat. Dinsdag was er zelfs sprake van instortingsgevaar. Om de veiligheid te garanderen, werd de straat afgesloten.

Verder onderzoek wijst nu uit dat de woning meteen gestut moet worden, en de topgevel en dakstructuur afgebroken moet worden. “Deze werken worden zo snel mogelijk, maar met de nodige omzichtigheid uitgevoerd”, klinkt het bij burgemeester Bart Tommelein. “Zodra deze werken achter de rug zijn, zal de veiligheidsperimeter verkleind worden zodat er opnieuw plaatselijk verkeer mogelijk is. Ook het voetpad aan de overzijde van het pand zal dan opnieuw toegankelijk zijn.”

Openbare verkoop

Het betreft een door de eigenaars verwaarloosd pand dat al verschillende jaren op het leegstandsregister staat. Na een lange procedure door de Stad Oostende, besliste de rechtbank recent dat het pand binnenkort openbaar verkocht kan worden.