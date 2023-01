Judoclub Shudokan uit Hooglede houdt rouwmoment voor gezin dat getroffen werd door CO-vergiftiging

Het gezin dat zaterdagochtend getroffen werd door een CO-vergiftiging was ook betrokken bij judoclub Shudokan uit Hooglede. Uit respect zijn de trainingen komende week geschrapt. Maandagavond is er in alle sereniteit een herdenkingsmoment.

Zaterdag kwamen Marnick Sioen en zijn oudste zoon Aaron om het leven na een CO-vergifting bij hen thuis in de Honzebroekstraat. Mama Valerie en zoon Rube werden even in het ziekenhuis opgenomen, maar mochten dezelfde dag nog naar huis. Met Iben (14) gaat het nog steeds niet goed, hij wordt nog tot na het weekend in coma gehouden.

Het tragische nieuws sloeg ook bij plaatselijke judoclub Shudokan in als een bom. “Net als velen van jullie vernamen we gisteren het dramatische nieuws van het tragische ongeval, dat het gezin Sioen bijzonder zwaar getroffen heeft en waarbij twee van onze Shudokanjers het leven lieten: Aaron (16) en Marnick Sioen (44). Mama Valerie en broer Rube zijn aan de beterhand, voor broer Iben blijven we verder duimen op herstel. Woorden schieten tekort om het ongelofelijke en onmeetbare verdriet van het gezin en de vele mensen die hen omringen te beschrijven”, schrijven ze op hun Facebook.

Rouwmoment

“Het bestuur, de trainers en iedereen in de Shudokanfamilie betuigt de steun die zij op dit moment en later nodig zullen hebben. We organiseren morgen, op maandag 16 januari ’23, een moment van rouw in onze club. Iedereen die nood heeft aan een groet, een gesprek of een moment van sereniteit en stilte, is vanaf 19u doorlopend welkom in de Atlantahal. Ook oud-leden en mensen die zich nauw verbonden voelen, zijn welkom. In de mattenzaal hebben we een plek voorzien waar Marnick en Aaron herdacht kunnen worden.”

“Om ieder van ons de tijd te gunnen deze tragische gebeurtenis een plek te geven, heeft het bestuur beslist om deze week (maandag 16/01, donderdag 19/1 en zaterdag 21/1) geen training te geven. We hopen op ieders begrip te mogen rekenen. Onze gedachten gaan uit naar het gezin Sioen”, aldus nog het bestuur en de trainers.

Ook bij het personeel van Sidegro, het bedrijf van Marnick en Valerie, is de verslagenheid groot. Al blijven ze niet bij de pakken zitten.

Twee van de drie slachtoffers van het voorval in Hooglede zijn ook lid van de scouts van Roeselare. Activiteitennamiddag is daar zondag doorgegaan, maar slachtofferhulp is ter plaatse geweest om de jongeren er te begeleiden.