Jongen (10) aangevallen door Duitse herder op weg naar school: “Hopelijk leren eigenaars hier iets uit”

Dinsdagochtend rond 8 uur werd een tienjarige jongen uit Ingelmunster aangevallen door een loslopende hond. Het ging over een Duitse herder die was losgebroken tijdens een wandeling, de eigenaar had zijn hond niet onder controle.

“Mijn zoon vertrok om 8 uur met zijn fiets naar school, niet veel later werd hij in de Doelstraat aangevallen. Volgens een getuige probeerde hij de hond met behulp van zijn fiets op afstand te houden. Gelukkig heeft de buurvrouw hem snel samen met de getuige binnengehaald”, vertelt Dorian Huyghebaert, de mama van de jongen. De buurvrouw belde de politie én Dorian – die al op haar werk was – op om het incident te melden.

“Weinig empathie”

Toen Dorian rond 9 uur samen met haar zoontje weer thuis was, belde de eigenares van de hond aan. “Ze hadden hem net teruggevonden. Ze kwam langs om te zeggen dat het nu veilig was voor mijn zoon om naar school te vertrekken, ze hadden de hond volgens haar weer vastgezet… Eerlijk, ik vond dat die reactie van heel weinig empathie getuigde”, meent Dorian. De ouders deden aangifte van het voorval bij de politie, die een proces-verbaal opstelde. Op aanraden van de politie ging ze met haar zoon op controle bij de dokter. Gelukkig kwam hij er met enkel een flinke schram, maar wel heel wat schrik, vanaf.

“Hij is zeer hard geschrokken natuurlijk, maar een lichamelijk letsel zal hij er niet aan overhouden. Na de middag zat hij weer achter de schoolbanken. Gelukkig is de kost van een doktersvisite voor ons geen probleem en kon ik ook een halve dag verlof opnemen, maar dat is natuurlijk niet voor iedereen evident. Toch iets om over na te denken voor de eigenaars van die hond, vind ik…”