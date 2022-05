Jongeman wil gsm uit water redden… en moet zelf gered worden

Een 26-jarige man uit Staden werd zondagavond van de verdrinkingsdood gered toen hij bewusteloos raakte in het water van De Put in Nieuwkapelle. “Zijn gsm was overboord gevallen en hij wilde die halen”, zegt de politie. Vrienden en duikers van de brandweer konden hem redden. De politie nam verschillende vrienden mee naar het bureel omdat ze dronken waren.

Het was even na 22 uur zondagavond toen vrienden van de man alarm sloegen. Elf vrienden uit verschillende gemeenten, bijna allen buiten Diksmuide, hadden met het warme zomerse weer een feestje gebouwd aan De Put, beter bekend als ‘De Pitten’ in de Boterpotstraat in Nieuwkapelle. Die grote vijver wordt wel vaker gebruikt voor dergelijke feestjes en niet alleen om te vissen, zwemmen of andere recreatieve doeleinden. Strikt genomen is zwemmen of met een bootje het water opgaan verboden, al gebeurt het er wel al jaren. De politie houdt er soms controles en soms loopt het er uit de hand.

Vriendengroep

“Het ging om een vriendengroep van 11 personen van verschillende gemeenten”, zegt commissaris Geert Provoost van zone Polder. “In de duisternis besloten ze met een bootje het water op te gaan, wat sowieso al risico’s inhoudt. Iedereen was ook behoorlijk boven zijn theewater. Plots viel de gsm van de 26-jarige man uit Staden uit zijn broekzak in het water. Hij had het niet zo snuggere idee om zijn telefoon achterna te springen, maar raakte meteen in de problemen. Het water is er veel kouder dan gedacht en het kan er gevaarlijk zijn. Hij ging meermaals kopje onder.”

Zijn vrienden belden meteen de hulpdiensten waarna verschillende brandweerploegen met duikers, de politie, een ziekenwagen en mugteam ter plaatse snelden. Even raakte de man zelfs bewusteloos in het water. Hij kon door zijn vrienden en later door de brandweer geholpen worden. Hij raakte snel terug bij en werd voor een check-up naar het ziekenhuis gebracht.

Omdat de vriendengroep met auto’s naar De Put was afgezakt en velen van hen onder invloed waren, liet de politie hen niet vertrekken. “We brachten verschillende personen, allen twintigers en dertigers, over naar het commissariaat voor een controle”, vervolgt de commissaris. “Daar werden de ouders opgebeld of vrienden om hen te komen halen. Op die manier geven we hen ook een waarschuwing mee dat ze hun verstand moeten gebruiken. Dit kon immers veel slechter afgelopen zijn.”

Kleiput

De Put ontstond vroeger vanwege de delving van een kleiput en is in de zomer al jaren in trek als recreatie bij Diksmuidelingen en andere bewoners. Er mag op gevist worden, maar strikt genomen is erop varen of zwemmen verboden. Toch wordt het al jaren toegestaan en online wordt het op een website zelfs aangeprezen als een van de beste plaatsen in West-Vlaanderen om in open water te zwemmen vanwege de omtrek van een kilometer. De laatste zomers gooiden giftige blauwalgen op het water echter steeds vaker roet in het eten, met soms wekenlange zwemverboden tot gevolg.

Wat wél volledig verboden is, is kamperen en vuurtjes maken of een barbecue houden. Daar staan strenge boetes op. Desondanks werd ook dit weekend alweer een vuurtje gemaakt in het gras rond de vijver voor een barbecue wat met de huidige droogte extra gevaarlijk is. (JH)