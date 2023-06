Jobstudent Brecht (22) reanimeert pasgeboren baby op strand De Panne: “Prestatie van het hele team”

De strandredders in De Panne slaagden er zondag in om het leven te redden van een pasgeboren baby nadat de mama vroegtijdig beviel in de openbare toiletten aan het strand. Jobstudent Brecht Berteloot (22) uit Roeselare is de EHBO’er op het strand en paste reanimatie toe op de baby. “Dit was een teamprestatie waarbij iedereen perfect uitvoerde waarvoor we zijn opgeleid”, zegt Brecht.

Het was zondagochtend rond 10.20 uur toen een Franstalige vrouw naar de centrale hulppost van de strandredders liep en om hulp vroeg. In de openbare toiletten aan de Zeedijk was er iets ernstig aan de hand. Alhoewel de strandredders pas om 10.30 uur beginnen, was iedereen zoals altijd vroeger op post. “Een strandredder kwam naar mij gelopen en vertelde dat er iets aan de hand was in de toiletten”, doet Brecht het verhaal. “Mijn EHBO-vlag hing net omhoog. Ik nam mijn interventietas en spoedde me naar het toilet. Daar bleek een vrouw met haar rug tegen de muur te zitten. Een pasgeboren baby in haar handen, met de vader ernaast.” Het ging om een vroeggeboorte.

Sterk teamwerk

Wat volgde was een sterk staaltje teamwerk met de strandredders. “Precies waarvoor we opgeleid zijn”, vervolgt Brecht. “Een collega van me stond in nauw contact met de hulpdiensten, iemand wachtte hen ook op. Een andere collega zorgde ervoor dat andere mensen op afstand en uit de toiletten gingen. En vergeet niet: ook het andere werk op het strand ging verder. Intussen ontfermde ik me over de mama en haar baby.”

“Tijdens de reanimatie voelde ik steeds meer reactie bij de baby. Intussen was de spoedarts snel aangekomen”

“Ik voelde meteen dat er geen hartslag of ademhaling was. Daarop begon ik met de reanimatie. Twee keer beademen, daarna vijftien keer hartmassage. Telkens opnieuw. Vanuit het boekje, zo aangeleerd. Tijdens de reanimatie voelde ik steeds meer reactie bij de baby. Intussen was de spoedarts snel aangekomen en namen zij de reanimatie over. Bij het vertrek met de MUG-heli naar het ziekenhuis had het kind al een stabiele hartslag.”

Zeven maanden zwanger

Brecht ontfermde zich daarna over de ouders van het kind. “Ze vertelde me dat ze zeven maanden zwanger was en het kind dus te vroeg geboren werd. Ik kon haar wat kalmeren en gelet op de omstandigheden maakte ze het best nog goed.”

Of Brecht het leven heeft gered van de baby? “Dat weet ik niet”, zegt hij bescheiden. “In mijn ogen hebben we dat allemaal gedaan. Iedereen die betrokken was, de strandredders en alle hulpdiensten. Ik deed net als de anderen mijn job. Contact had ik sindsdien nog niet met de ouders. Als het medisch gezien zou kunnen en de ouders dat zelf willen, zou ik wel graag het kindje nog eens willen terugzien.”

Verwerken in team

Het liet wel een diepe indruk na, bij iedereen. Zoiets verwerken we dan ook in team, want we hebben bijzonder veel aan elkaar. Zo hadden we al een groepsgesprek. Al moet ik toegeven dat het besef van wat er gebeurde nu stilaan binnen sijpelt. De laatste nachten sliep ik ook niet zo goed. Ik ben intussen zes jaar EHBO’er op het strand maar dit was mijn eerste reanimatie. En meteen op een pasgeboren baby. Dat komt wel binnen. Ik behaalde mijn EHBO-brevet via het Rode Kruis en heb jaarlijks meerdere oefeningen op reanimeren. Ook op poppen van baby’s, maar dat zijn dan absoluut geen prematuurtjes zoals in dit geval.”

Student Taal- en Letterkunde

Vandaag is Brecht niet op het strand te vinden. Hij is immers thuis om zich voor te bereiden op zijn examen. Hij studeert in zijn eerste masterjaar Taal- en Letterkunde in Leuven en zit nu volop in zijn examens. “Ook daar bereid ik me goed op voor”, besluit Brecht. “Het is vrijdag mijn laatste examen. Die wil ik zo goed mogelijk afwerken zodat ik me in juni weer op mijn taak als EHBO’er op het strand kan concentreren.” (JH)