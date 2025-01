Inbreker zwaargewond na val van dak in Kortrijk

In Kortrijk is een inbreker zondagmorgen zwaargewond geraakt na een val van een dak. Dat bevestigt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. De man liep verschillende breuken op en werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

De politie werd zondagmorgen gealarmeerd door iemand die gezien had dat er een man op een dak liep van een woning in de Heilige-Geeststraat in Kortrijk. “Die persoon zag plots ook hoe de man van het dak viel. Hij viel metersdiep en raakte daarbij zwaargewond”, zegt Detavernier. De man liep verschillende breuken op.

“De man deed vermoedelijk twee inbraakpogingen, maar heeft uiteindelijk niet ingebroken. Hij handelde volgens onze diensten alleen”, zegt Detavernier. De politie voert verder onderzoek naar de feiten.