“Ik had nooit gedacht dat ik je zo vroeg zou moeten afgeven”: Jonge papa (23) uit Bredene komt om het leven bij ongeval op vissersboot

Op de vissersboot O.51 Stormvogel uit Oostende eiste een zwaar ongeval een mensenleven. Michael Hubert (23) uit Bredene overleed ter plekke, een ander bemanningslid raakte zwaargewond. Michael laat een vrouw en twee kinderen na.

De O.51 Stormvogel maakt deel uit van de Vlaamse Visserij Coöperatie in Oostende. Toen het ongeval dinsdagmiddag gebeurde, waren vijf bemanningsleden aan boord van het schip.

De eerste vaststellingen wijzen op een afgebroken veiligheid, waardoor er wellicht een boei of ijzeren staaf naar beneden is gevallen.

Met erg dramatische gevolgen. Eén man raakte zwaargewond, maar de 23 jaar oude Michael Hubert overleefde de klap niet.

Papa van twee dochters

Het verschrikkelijke nieuws maakt heel wat los binnen de hechte visserswereld. Op sociale media stromen de steunbetuigingen dan ook binnen.

“Ik had nooit gedacht dat ik je zo vroeg zou moeten afgeven”, schrijft zijn echtgenote in een emotionele post op Facebook. “Weet dat we altijd van jou zullen houden. Onze meisjes zijn mijn lichtpuntjes in deze moeilijke en donkere tijd.”

“We zullen je nooit vergeten. Ik zal onze meisjes dagelijks vertellen welke fantastische papa je bent geweest en wat een fantastische man je voor mij was. Ik kan het nog steeds niet geloven dat ik je nooit meer zal zien, nooit meer zal horen, nooit meer zal knuffelen, nooit meer ‘s avonds bellen… Die gedachte maakt me zo verdrietig.”

Hart voor anderen

Ook het Maritiem Instituut Mercator in Oostende, waar Michael les volgde, is in diepe rouw gedompeld. “Onze gedachten gaan naar oud-leerling Michael Hubert, die veel te vroeg uit het leven is weggerukt. Moeilijk is het om woorden te vinden die troost geven. Michael was een van ons, in Mercator vond hij als leerling structuur en houvast, ook menselijke warmte en begrip.”

“Hij was door veel van zijn leerkrachten graag gezien om wie hij was: hart op de tong, soms losgeslagen, maar ook met een hart voor anderen, vriendelijk en erkentelijk voor wie hem steunde en hem begreep. Laten we de mooie herinneringen aan Michael koesteren”

De 0.51 Stormvogel voer vanmorgen de haven van Plymouth in Engeland binnen.