IJzerdijk Diksmuide urenlang versperd nadat boom van 25 meter omvalt

De IJzerdijk tussen Diksmuide en Stuivekenskerke was vrijdagmiddag urenlang versperd door een omgevallen boom. Het bleek om een reus te gaan van 25 meter die op straat viel.

Vrijdag rond het middaguur bleken rukwinden ongenadig in te beuken op de bomen die langs de IJzerdijk aan de IJzer in Diksmuide staan. Kort na het middaguur begon een van de 25 meter grote bomen plots te ontwortelen en plofte uiteindelijk neer op straat.

Volledig afgesloten

De kruin van de boom belandde daarbij in het water van de IJzer en de vangrails langs het water werden vernield. De boom zelf eindigde op de straat. Gelukkig passeerden op dat moment geen auto’s of fietsers. De straat werd volledig afgesloten en de brandweer van Leke sloeg de handen in elkaar met de groendienst van de stad Diksmuide om de mastodont te verzagen.

Die klus met kettingzagen nam uiteindelijk enkele uren in beslag. De weg was vrijdag in de late middag terug vrij en de laatste resten van de boom worden maandag verwijderd.

(JH)