Hulpdiensten starten zoektocht naar vermeend slachtoffer na ongeval in Leffinge, maar vinden niets: “We moesten uitsluiten dat er iemand van de weg werd gemaaid”

In Leffinge, deelgemeente van Middelkerke, zocht de brandweer dinsdagavond met man en macht naar een eventueel slachtoffer in het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Een auto was er op de N33 vier meter naar beneden gereden en even werd er gevreesd dat een wandelaar door het voertuig gegrepen werd.

Alle hens aan dek dinsdagavond ter hoogte van het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Kort na 20 uur week een 18-jarige bestuurder op de Torhoutsesteenweg (N33) met zijn wagen om nog onbekende reden van de weg af. De auto stortte een viertal meter naar beneden om vervolgens tot stilstand te komen in de gracht. Het kanaal Plassendale-Nieuwpoort bevindt zich vlakbij de locatie waar het ongeval gebeurde.

De politie en brandweer snelden meteen na het ongeval ter plaatse. Het slachtoffer kon zichzelf nog voor de aankomst van de hulpdiensten uit het voertuig verwijderen, maar was gewond. Volgens zijn verklaringen was de jongeman zwaar onder de indruk van het ongeval, maar kon hij zich niet herinneren waarom hij van de baan af geraakte.

Paraplu

Kort na aankomst van de hulpdiensten werd op de N33, vlakbij de plaats waar de auto naar beneden reed, een voorwerp gevonden die voor enige ongerustheid zorgde. “Op de rijweg vonden we een paraplu”, vertelt commissaris Kris Daels van de politie van Middelkerke. “Wat ons nog meer verontruste is dat die paraplu open was. Daarom werd gedacht dat er eventueel iemand omver gereden was, die zo meegemaaid werd naar beneden.”

Zoekactie

De hulpdiensten zetten meteen een grootscheepse zoekactie op touw, op zoek naar een vermeend slachtoffer. “We moesten immers uitsluiten dat iemand van de weg werd gemaaid”, vervolgt Daels. “We hebben daarom de brandweer gevorderd om extra verlichting op de plaats van het ongeval te plaatsen. Daarnaast gingen we aan de slag met warmtecamera’s. Daarbij werden de camera’s van zowel de politie als de brandweer ingezet. Ook een bootje van de brandweer kwam ter plaatse om de zoektocht op het water te vergemakkelijken. Die zoektocht leverde uiteindelijk niets op en daarom werd uitgesloten dat een derde betrokken raakte bij het ongeval.”

Kort na middernacht werd de zoektocht gestaakt en kon de auto van de jongeman, die zwaar beschadigd raakte en wellicht rijp is voor de schroothoop, getakeld worden. Het gewonde slachtoffer werd uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht.