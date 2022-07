Hulpdiensten rukken uit voor vermiste man van 53 en jongen van 8 jaar: “Beiden werden herenigd met hun familie”

Zondag was het erg druk op de Oostendse stranden. Twee keer werd de procedure ‘drenkeling’ opgestart toen eerst een achtjarig jongetje en later ook nog een 53-jarige man als vermist werden opgegeven. Beiden werden uiteindelijk in goede gezondheid teruggevonden.

Met temperaturen die flirtten met de dertig graden was het zondag erg druk aan de kust. In Oostende werd omstreeks 17.40 uur voor de eerste keer de drenkelingenprocedure opgestart. Dat betekent dat de vermiste persoon voor het laatst bij de waterlijn of in zee werd gezien.

Snel terug gevonden

Een Antwerpse familie had een jongetje van acht jaar als vermist opgegeven. “Het kind werd voor het laatst gespot bij de waterlijn, ten westen van het Kursaal, dichtbij de IJzer- en de Kemmelbergstraat”, duidt Timmy Van Assche, perswoordvoerder van de Oostendse politie. “De zoektocht kende echter een positieve afloop toen het kind kort na 18 uur met zijn gezelschap werd herenigd.”

Bijna gelijktijdig met de eerste zoektocht kwam opnieuw een melding binnen van een vermiste persoon. Deze keer ging het om een 53-jarige man uit Moeskroen. De man werd door het gezelschap waarmee hij op het strand vertoefde als vermist opgegeven. Opnieuw werd de procedure ‘Drenkeling’ opgestart. Ook de tweede interventie kende een goede afloop. Het speurwerk zorgde ervoor dat de man kort voor 18.30 uur werd teruggevonden ter hoogte van de Drie Gapers.