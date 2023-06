Bij werken in de Vaartdijkstraat in Brugge is maandagochtend een gaslek ontstaan. Dat gebeurde ter hoogte van het VTI. De speelplaats moest daardoor preventief ontruimd worden.

Het gaslek ontstond omstreeks 9.30 uur. Het gaat om een middendrukleiding. De politie sloot een deel van de Vaartdijkstraat af in afwachting tot het lek was gedicht. Voor grote hinder zorgde dat evenwel niet. (MM)