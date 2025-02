Hulpdiensten redden meisje (15) uit gracht na zoekactie in velden: “Ze is onderkoeld met de MUG-Heli naar het ziekenhuis gebracht”

In Diksmuide ontstond donderdagochtend grote paniek nadat een jonge vrouw al huilend de hulpdiensten opbelde met de melding dat ze in het water was gesukkeld, er niet uit raakte en ze niet goed wist waar ze was. “Ik zie een kerk”, meldde ze. Via de oproep met haar gsm konden ze bepalen dat ze in de buurt van de N35 zat, vlakbij de IJzer. Uiteindelijk werd ze in het riet van een gracht tussen de velden aangetroffen. “Het bleek om een meisje van 15 jaar te gaan. Ze is onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht”, meldt de politie.

De oproep bij de alarmcentrale liep rond 9.25 uur binnen. Een huilende jongedame belde de hulpdiensten dat ze in het water was gevallen tijdens een wandeling en ze er niet zelf uit raakte. Het slachtoffer was in paniek, reeds onderkoeld, maar wist niet goed waar ze was. “In Diksmuide en ik zie een kerk“, meldde ze. Via de bepaling van haar gsm kon men zien dat ze ergens in de buurt van de N35, de Kaaskerkestraat, in Diksmuide zat. Daar loopt ook de IJzer. De hulpdiensten werden er massaal op uitgestuurd.

Zoekactie

Verschillende brandweerploegen, ook duikers, meerdere politiepatrouilles en de MUG-Heli zwermden uit. Eerst werd aan de IJzer zelf gezocht. De vrees bestond erin dat ze daar in het water lag, want het gsm-signaal werd langere tijd verbroken. De MUG-Heli overvloog ook de IJzer zelf. “Opeens kreeg de alarmcentrale terug contact met het slachtoffer en die meldde dat ze niet ver van de Delhaize in de Kaaskerkestraat zat”, zegt brandweerkapitein Gino Crombez van post Diksmuide. “We zijn meteen allemaal naar daar gereden. Aan de overzijde van de winkel hebben we het slachtoffer uiteindelijk kunnen aantreffen in een gracht, die begroeid was met riet. Die gracht was gevuld met water en dieper dan je zou denken. Daar konden we het slachtoffer snel redden.”

Meisje van 15 jaar

Het slachtoffer bleek uiteindelijk een meisje van 15 jaar te zijn. Wat ze deed op de grasstroken tussen de velden en hoe ze in het water belandde, is niet duidelijk. “Het ging om een meisje van 15 jaar die onderkoeld in het water lag”, meldt politiezone Polder. “Buiten het feit dat ze heel koud had, was ze ongedeerd. Ze werd met de MUG-Heli overgevlogen naar het ziekenhuis van Brugge.”

De zoekactie kende zo toch een goede afloop. (JH)