Hulpdiensten houden urenlange zoekactie naar vermeende drenkeling in zee in De Haan

Op het strand van De Haan, ter hoogte van Vosseslag, is dinsdagavond urenlang gezocht naar een vermeende drenkeling. Een getuige had de hulpdiensten verwittigd nadat hij dacht een zwemmer te hebben gezien in volle zee, maar de zoekactie leverde uiteindelijk niks op.

Het was omstreeks 21.20 uur dat de getuige alarm sloeg. De melding? Een zwemmer die in zee aan het zwemmen was en gezien het late uur mogelijk in nood was. De hulpdiensten zochten zowel het strand als de waterlijn af en ook op zee zelf werd met diverse bootjes gezocht. Ook de NH90-reddingshelikopter kwam ter plaatse.

Op het strand zelf werden geen achtergelaten spullen of kledij gevonden, maar toch bleven de hulpdiensten geruime tijd verder zoeken. Na ongeveer twee uur werd de zoekactie zonder resultaat afgeblazen. Mogelijk ging het om vals alarm, al was dat dinsdagavond moeilijk met zekerheid te zeggen. (MM)