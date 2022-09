Hond overleeft val in waterput niet

Maandagmorgen werd de brandweer opgetrommeld voor een niet alledaagse reddingsoperatie. In de Grote Molenstraat sukkelde een hond in een waterput. Helaas kwam alle hulp voor de viervoeter te laat.

De merkwaardige oproep bereikte de noodcentrale rond 10 uur. De bewoners van een boerderij in de Grote Molenstraat riepen de brandweer ter hulp nadat hun hond in een waterput terecht was gekomen.

“Het deksel lag naast de put en het diertje moet dit niet of te laat hebben gezien”, horen we bij de hulpverleningszone. “Onze mensen hebben met aangepast materiaal nog geprobeerd om de hond te redden maar helaas kwam alle hulp te laat. Het dier overleed ter plaatse.”

De brandweerinterventie lokte heel wat kijklustigen. Brandweerinterventies zijn in deze zone eerder een uitzondering.