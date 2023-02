“Hij had een hart van goud”: fataal ongeval van Vlaamse skiër (26) zorgt voor groot verdriet in Knokke-Heist

“Een crème van een kerel. Alles kon je aan hem vragen. Dat hij er niet meer is, valt nauwelijks te vatten.” Vrienden van de 26-jarige man die dinsdagmiddag verongelukte in Oostenrijk, reageren vol ongeloof op het skiongeval. Uit alles wat ze vertellen, blijkt hoe geliefd de jongeman uit Knokke-Heist was.

Wie een beetje thuis is in Knokke-Heist, kan er niet naast kijken: het verdriet om de 26-jarige jongeman die dinsdag verongelukte in Rohrberg, in het skigebied Zillertal Arena, is enorm. Jong en oud: het lijkt alsof iedereen hem kende. “Dat klopt ook”, beaamt één van zijn beste vrienden. “Hij werkte al jaren hard in de horecazaak van zijn ouders en was een graag gezien figuur. Je kón er niet boos op zijn. Er was ook nooit reden om dat te zijn.”

De man vertelt het met de tranen in de ogen. Ook bij hem is het nieuws hard binnengekomen. “Ik wist het dinsdag al kort na het ongeval. Op zo’n moment overvalt je een gevoel van ongeloof. We werkten lange tijd samen. Hij was als een broer voor mij. Een hart van goud had hij, dat meen ik oprecht. Sinds ik het nieuws vernam, heb ik nauwelijks geslapen.”

Ongelukkige valpartij

De twintiger was een ervaren skiër en genoot met een groep vrienden van een skivakantie in Oostenrijk. “Niemand heeft het ongeval zelf zien gebeuren”, vertellen zijn vrienden vanuit Oostenrijk. “Door het bruggetje zag je niet hoe gevaarlijk het daar naar beneden ging. Verschillende mensen zijn daar toen gevallen.”

Op de laatste steile helling, net voor de Astner-brug, zou hij omstreeks 11.40 uur de controle verloren zijn. De man maakte een zware val en bleef vervolgens roerloos naast de piste liggen. De reddingsdiensten zetten nog een reddingsactie op poten, maar het slachtoffer overleed ter plaatse. “Hij was een ervaren skiër en had ook zijn helm op. In lokale Oostenrijkse media lezen we dat hij aan hoge snelheid ten val kwam, maar dat klopt niet. Op die plaats kon je gewoon geen hoge snelheid halen. Het was een ongelukkige valpartij met zeer zware gevolgen.” Over de precieze omstandigheden van het ongeval bestaat momenteel nog geen duidelijkheid.

KSA

Dat de man een grote leegte nalaat, blijkt uit alles. Zo was hij jarenlang actief als leider binnen de KSA. Ook daar is de verslagenheid groot. “Ons rood en blauwe hartje staat vandaag even stil”, zeggen ze daar in een mededeling. “Met spijt in ons hart moeten we namelijk afscheid nemen van vriend en oud-leider. Na jarenlang gastje geweest te zijn binnen de KSA, was hij ook vijf jaar actief als leider. Dit onverwachte heengaan vervult ons allen met diepe pijn. We herinneren hem als de goedlachse persoon die hij altijd was, met z’n hart op de juiste plaats. We konden steeds rekenen op zijn engagement en enorme vriendschap.” Dat laatste beaamt ook zijn goede vriend. “Hij was een crème van een kerel. Alles kon je aan hem vragen. Dat hij er niet meer is, valt nauwelijks te vatten.”

De horecazaak van de familie bleef woensdag logischerwijs gesloten. De familie van de jongeman zakte af richting Oostenrijk. Ze zijn vooralsnog te aangeslagen om te reageren. (MM)