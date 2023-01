Heuls gezin onwel door CO-vergiftiging nadat ze barbecue als verwarming gebruikten: niemand in levensgevaar

Tijdens nacht van maandag op dinsdag rukten de hulpdiensten uit naar de Bozestraat in Heule. Daar waren enkele leden van een gezin onwel geworden door een CO-intoxicatie. Het gezin had een barbecue aangestoken binnen in huis om zich te verwarmen. Het was iemand van de gezinsleden zelf die aan de alarmbel trok. Gelukkig liep het deze keer goed af.

Bij aankomst van de hulpdiensten was er bij een gezinslid abnormale hoge CO-waarden in het bloed te meten. De man werd in allerijl overgebracht naar AZ Groeninge. Ook de vrouw en de drie kinderen werden preventief naar het ziekenhuis overgebracht. Niemand is in levensgevaar.

Het voorval doet meteen terugdenken aan het pijnlijk ongeval in Hooglede. Vorige zaterdag lieten de vader (44) en de oudste zoon (16) van een gezin daar het leven naar een CO-vergifiting.

De brandweer blijft waarschuwen voor de gevaren van CO, ook wel omschreven als een “stille doder”. De hulpdiensten doen een oproep om alsnog de boilers en installaties met CO-uitlaat goed te laten controleren en ervoor te zorgen dat er voldoende ventilatie is. Het plaatsen van een CO-melder kan daarnaast ook veel onheil voorkomen en levens redden. Daardoor geef je de onzichtbare, stille doder, geen kans. (CH/JF/bron: VRT)