Helikopter van voormalig directeur Parkhotel in Kortrijk stort neer in Frankrijk

Op het vliegveld van Franse Darois, in de buurt van Dijon, stortte de helikopter van Luc Vandewalle neer, de voormalige directeur van het Parkhotel in Kortrijk. In het toestel bevonden zich in totaal vier mensen, waarvan de zesjarige kleinzoon van de piloot. Allen liepen ze beperkte verwondingen op.

Het ongeval gebeurde zaterdag rond 12.30 uur op de middag. Luc Vandewalle stond op het punt om te tanken op het vliegveld van Darois, ten noorden van Dijon. De schroef van het toestel, een Bell 206 Jetranger, raakte bij het dalen het dak van het tankstation en stortte daarop tegen de vlakte.

In de heli zaten piloot Luc, zijn dochter (39), zijn schoonzoon (43) en zijn kleinzoon (6). Alle inzitten konden op eigen kracht uit de helikopter geraken en werden naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeerde in levensgevaar.

Onderzoek

Na de crash werd een veiligheidsperimeter ingesteld. Het onderzoek naar het ongeval werd toevertrouwd aan de luchttransportgendarmeriebrigade, een team gespecialiseerd in vliegtuigcrashes.

Luc Vandewalle was directeur van het Parkhotel aan het Stationsplein in Kortrijk, maar zette jaren terug een stap opzij. Hij stond 40 jaar aan het roer van het hotel.

(CM)