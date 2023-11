Grote gasontploffing bij Baliebrugge in Ruddervoorde, eigenaar ongedeerd

Omstreeks 14 uur is de brandweer van de zone 1 opgeroepen voor een zware gasexplosie in de Cijnsdreef in Ruddervoorde. Daarbij is het achtergebouw van de woning volledig vernield. De eigenaar van de woning was even spoorloos en daarom werd gevreesd dat hij hij onder het puin lag. Maar hij dook inmiddels op en is ongedeerd.

In de woning woont een man, geboren in 1954, maar de hulpdiensten konden hem aanvankelijk niet bereiken. De brandweer zocht met warmtecamera’s om na te gaan of er nog personen aanwezig zijn onder het puin. Er werd ook nog een ploeg met een speurhond gevorderd.

Hoe de ontploffing is gebeurd, is nog onduidelijk. Wel is zeker dat de woning niet beschikt over een aardgasaansluiting. De Cijnsdreef is volledig afgesloten en de politie heeft een veiligheidsperimeter ingesteld.

Ook de commandowagen van de brandweer kwam ter plaatse. Een gedeelte van de woning werd door de brandweer gestut en vanuit de gemeente kwam er een graafkraan ter plaatse om puin weg te nemen om het ingestorte deel verder te doorzoeken.

Om 16.06 uur blafte een van de reddingshonden op de plaats waar de slaapkamer man was. Meteen ging een agent binnen, maar het was loos alarm. Om 16.15 uur kwam de eigenaar van de woning ter plaatse. Hij werd opgevangen door de aanwezige agenten en de brandweer.