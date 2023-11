Grote gasontploffing bij Baliebrugge in Ruddervoorde, eigenaar ongedeerd: “Ik vernam nieuws via media”

Na de explosie in het West-Vlaamse Ruddervoorde is de bewoner van het getroffen pand opgedoken tijdens de zoekactie. Dat bevestigt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). De 69-jarige man vernam het nieuws via de media.

De hulpdiensten werden kort voor 14 uur opgeroepen voor een explosie in de Cijnsdreef in Ruddervoorde, een deelgemeente van Oostkamp. Ter plaatse bleek dat door de ontploffing de achterzijde van een woning helemaal was weggeblazen. Het is nog niet duidelijk of een gasontploffing de boosdoener zou zijn. In de woning is van een gasaansluiting immers geen sprake.

De 69-jarige bewoner van het pand kon in eerste instantie niet aangetroffen of bereikt worden. Daarom werden alle mogelijke middelen ingezet om de vernielde woning te doorzoeken. Tijdens de zoekactie dook het slachtoffer plots zelf op aan zijn woning. De man was op bezoek bij kennissen, maar had zijn gsm niet bij. Via de media had hij vernomen wat er gebeurd was.