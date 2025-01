Groot waterlek in Handzame treft heel wat bewoners en basisschool: “Toen het nog kon nog al onze emmers gevuld”

In de Kronevoordestraat in Handzame bij Kortemark ontstond maandag in de vroege ochtend een groot ondergronds waterlek. De straat stond even blank en de brandweer moest twee kelders leegpompen. De Watergroep is met verschillende werkkrachten en materiaal bezig het lek te herstellen, maar de buurt zal wellicht de hele dag zonder water zitten. “Ook wij hebben geen of heel flauw water, maar we namen onze voorzorgen en hebben – toen het nog kon – al onze emmers gevuld”, klinkt het bij basisschool De Tweesprong.

Het lek werd maandagochtend even voor 7 uur ontdekt ter hoogte van de Kronevoordebrug. Daar liep het water over straat die even blank kwam te staan. De brandweer werd opgeroepen en moest twee kelders van huizen vlakbij leegpompen en wat zandzakjes uitdelen. Daarna werden ook de gemeente en De Watergroep op de hoogte gebracht. Het bleek om een ernstige breuk in de ondergrondse waterleiding te gaan waardoor De Watergroep meteen verschillende werkkrachten en materiaal ter plaatse stuurde. Die gingen meteen aan de slag om het lek te herstellen. De oorzaak wordt nog onderzocht.

Leidingen vernieuwen

“We konden het lek in de voormiddag reeds lokaliseren, maar hadden eerst flink wat werk met de nodige herschakelingen voor de watervoorziening in de buurt”, zegt Tine Vandermeersch van De Watergroep. “Tegen de middag hadden alle bewoners van de omliggende straten opnieuw water. Enkel de bewoners tussen de huisnummers 1 en 66 in de Kronevoordestraat bleven ‘s middags zonder water. Er werden extra ploegen opgeroepen om het lek daarna snel bloot te leggen en te herstellen en we hebben er goede hoop op dat dit deze middag zal lukken. De oorzaak van het lek is nog niet gekend. Wel is het zo dat er de komende jaren heel wat leidingen vernieuwd zullen worden in Kortemark. De Kronevoordestraat stond daarbij nog niet op de planning. We zullen nu wel nagaan of we dit alsnog op de planning zullen zetten, als we de oorzaak hebben achterhaald.”

“Snel emmers gevuld”

In de Kronevoordestraat zelf en enkele huizen op het Handzameplein vlakbij, maar ook bewoners op de Staatsbaan en de Groenestraat en mogelijks omliggende straten zijn getroffen. Het gaat vooral om particuliere woningen, al ligt ook basisschool De Tweesprong in de Kronevoordestraat. “Gelukkig werden we snel verwittigd nadat het lek ontstaan is zodat we onze voorzorgen konden nemen”, klinkt het in de school. “In het begin hadden we nog een klein beetje water waarna we snel al onze emmers nog gevuld hebben. Die zullen we vooral gebruiken als het echt nodig is, of als een toilet niet doorgespoeld kan worden. Voor het overige ondervinden we geen problemen en zijn we extra zuinig. We zullen de leerlingen het leidingwater niet laten gebruiken en ook onze wasmachine moet de eerste dag na de vakantie nog niet draaien.”

Verwacht wordt dat alle problemen rond 16.30 uur opgelost zijn. (JH)