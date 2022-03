Groot verdriet om verongelukte Davy en Sara

De verslagenheid is groot bij de vrienden en familie van Davy Callewaert (28) en Sara Geeraert (34) die afgelopen weekend om het leven kwamen nadat ze in de dichte mist in Nieuwpoort met de wagen in de IJzer terechtkwamen. “Er heerste hier gisteren doodse stilte. Geen muziek en veel geween”, zegt cafébaas Tom Sintobin van De Koornmarkt in Izegem waar Davy en Sara goed thuis waren.

Davy Callewaert werkte bij Coca-Cola, maar was in zijn vrije uurtjes ook nog als ober actief in De Koornmarkt. Ook Sara Geeraert kwam er vaak langs. Daar hadden ze ook al in de gaten dat de band tussen vrienden Davy en Sara steeds hechter werd. Sara werkte als regio-manager bij Basic-Fit en ging vrijdagavond samen met Davy iets eten in Het Galjoen in Nieuwpoort. Daar verlieten ze samen met de patron vrijdagavond het restaurant. De mist was enorm dicht, daarom vertrokken Sara en Davy samen in één wagen. Familie en vrienden hadden eerder al alarm geslagen nadat zaterdag hun berichtjes onbeantwoord bleven. Aan de Noorderhavenoever werd zondagmorgen om 2 uur de auto van Davy gevonden met aan boord de levenloze lichamen van de vrienden.

Het nieuws sloeg dan ook hard in. Davy woonde in Heule, maar groeide op in Lendelede. Sara huisde nu in Roeselare, maar is van Oostnieuwkerke afkomstig. Ze hadden ook een grote gemeenschappelijke vriendenkring. In café De Koornmarkt reageerde men dan ook onthutst. Uitbater Tom Sintobin: “Davy was hier in het bestuur van de dartsclub en was mee een van de drijvende krachten achter onze liefhebbersvoetbalploeg. Hij werkte hier ook en we hadden ook al met Sara afgesproken dat ze hier aan de slag zou gaan. De sfeer was hier gisteren weer onwezenlijk. Geen muziek, enkel gehuil om het verlies van deze prachtige mensen.”

Hartverscheurend

Ook Dimitri Andries van café De Sportwereld in Torhout reageert zwaar aangeslagen. “Het is verschrikkelijk nieuws, ik kende Sara al twintig jaar en ze was fantastisch. Ze was vrijdag op stap met Davy, die lid was van onze supportersclub Blauw-Zwart vrienden Torhout. Davy was een vrolijke gast, een echte topkerel. Dat we plots afscheid moeten nemen van hen is hartverscheurend. Ze stonden altijd klaar voor alles en iedereen.”

“Ik heb Davy zeven jaar geleden leren kennen, we speelden samen zowel mini- als liefhebbersvoetbal. Daar en ook in andere bendes was Davy steeds het bindmiddel van de groep. Ik ken niemand die hem er niet graag bij had, hij was enorm geliefd”, zegt Matthias Christiaens, een van zijn beste vrienden. “Het verdriet is ongelooflijk, we hopen nu steun te vinden bij elkaar.”

