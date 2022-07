Granaat in Oostende blijkt ongevaarlijke oorlogsmunitie, strand opnieuw toegankelijk

Op het strand van Oostende werd zondagmiddag even gedacht dat een toerist een granaat had gevonden. Het strand werd even afgesloten voor het publiek. Uiteindelijk bleek het gelukkig om vrij ongevaarlijke oorlogsmunitie te gaan. Het strand is ondertussen weer toegankelijk.

Het tuig werd rond 12.20 uur gevonden op het strand aan de Oosteroever, enkele honderden meters ten oosten van de Oostelijke Strekdam. De toerist verwittigde de hulpdiensten, die meteen ter plaatse kwamen. Ook DOVO werd ingelicht.

Redders, brandweer en politie hebben meteen een perimeter van 150 meter afgezet. De weinige personen op het strand werden verderop gestuurd”, zo duidt politiewoordvoerder Timmy Van Assche.

De badgasten die op dat stuk strand wilden zitten, werd gevraagd zich verderop richting Bredene te begeven. Over een lengte van twee golfbrekers werd ook het strand afgesloten. De meeste hinder was er eigenlijk nog voor de wandelaars, fietsers en surfers. Die gebruiken de Spinoladijk als verbinding.

Compensatie met een biertje

Ferdinand Heindryckx en Marleen Heyvaert zagen alles van op de eerste rij. “We waren net aan het picknicken op het strand toen we werden weggestuurd. Vanuit de duinen hebben we dan alles verder gevolgd. Onze wandeling naar Bredene heeft wat vertraging opgelopen, maar dat is niet erg. We zijn in vakantie en zullen het ongemak compenseren met een plaatselijk Betsy-biertje”, zegt Ferdinand.

Coby en Peter waren van Wenduine per fiets op weg naar Oostende en moeten omrijden. “Met een elektrische fiets is dat geen probleem en zo leren we een nieuw stukje van Oostende kennen”, zegt Coby.

Meerdere surfers baalden: zij hadden hun wagen geparkeerd aan het Fort Napoleon of vlakbij de surfclub en waren voor de melding in zee gegaan. Ze konden niet terug. “We hadden niets in de gaten. Het wordt met de surfplanken even omlopen”, zeggen surfers Arnaud en Hanne uit Brugge.

Toch geen granaat

“De eerste vaststellingen wezen in de richting van een granaat of obus. Uit het zand stak een geërodeerde kop die alle kenmerken had van een explosief. Bovendien is het niet ongewoon dat dergelijke oorlogsspringtuigen omwille van het weer, eb en vloed na vele jaren plots opduiken. Na contactopname en informatie-uitwisseling met de specialisten van DOVO, kwamen zij ter plaatse.”

“Ze stelden finaal vast dat het om oorlogsmunitie ging en namen het mee voor verdere afhandeling. De procedure en veiligheidsvoorschriften werden correct opgevolgd, er was op geen enkel moment ontploffingsgevaar”, geeft Timmy Van Assche van Politie Oostende mee.

(EF)