Graafwerkzaamheden veroorzaken gasbel in Assebroek

In de Leliestraat in Assebroek is donderdagmorgen bij graafwerkzaamheden een gasbel vrijgekomen.

Gasbellen ontstaan door kleine ondergrondse lekken die in de bodem dringen tot die verzadigd is. Eén spadesteek in de verzadigde grond is dan voldoende om een sterke gasgeur waar te nemen. Uit voorzorg werd de straat even afgesloten voor het verkeer en werd de brandweer opgeroepen. Echt gevaar was er niet. Na een halfuur was de situatie genormaliseerd.