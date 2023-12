Gipsy Polly kapseist in kanaal waar eerder dit jaar boot zonk: “Puur toeval”

De boot Gipsy Polly zonk deze week in het kanaal Ieper-IJzer aan de Driegrachtenbrug bij de Houthulstse deelgemeente Merkem. “Dat gebeurde dinsdag”, zegt Geert Weymeis, regionaal communicatieverantwoordelijke van waterbeheerder De Vlaamse Waterweg nv. “De boot was in slechte staat.”

Het vaartuig lag aan de kaai die overstroomde in de voorbije periode van wateroverlast in de Westhoek. “Tijdens de afvoer van het water naar zee, daalde het waterpeil weer en kapseisde de boot”, aldus Weymeis. “Mogelijk bleef een van de kielen hangen aan de kaaiwand. Er werd een dam gelegd rond de gezonken boot om milieuvervuiling te voorkomen, waarna het vaartuig op het droge werd getakeld.”

Pleziervaartuig

“Het gaat om een voormalig zeilschip zonder mast dat gebruikt werd als pleziervaartuig voor binnenvaart”, zegt Weymeis. “Er werd contact opgenomen met de eigenaar, die verantwoordelijk is voor de opvolging van het vaartuig.”

Aan dezelfde kaai zonk begin dit jaar een andere boot nadat er regen was binnengesijpeld. “Puur toeval”, stelt Weymeis. “We houden de kaai in de gaten.” (TP)