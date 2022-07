Gezinshond keert zich tegen baasjes in Oudenburg en wordt ingeslapen: “Wat Max bezield heeft zullen we wellicht nooit weten”

Sabine P. (52) en Ivan V. (52) uit Westkerke, deelgemeente van Oudenburg, raakten donderdagavond gewond toen hun Mechelse herder het koppel aanviel. De politie kwam ter plaatse en vorderde een dierenarts, die het dier uiteindelijk kon verdoven en liet inslapen. Ivan ligt nog steeds in het ziekenhuis. “We nemen Max niets kwalijk”, klinkt het bij het gezin.

Grote paniek donderdag omstreeks 17.00 uur toen de Mechelse herder van een gezin zich tegen de vrouw des huizes keerde. Sabine was met de hond aan het spelen toen ze plots zag hoe zijn oren plat gingen. Uit schrik ging ze zich plat op de grond leggen. De hond keerde zich echter tegen Sabine en beet eerst in haar achterhoofd en daarna in haar beide armen.

“We adopteerden Max drie jaar geleden, hij was toen een jaar oud”, vertelt Sabine daags na het incident. “Zijn achtergrond kenden we niet, maar we besloten om Max een kans te geven. Hij was altijd wel wat op zijn hoede en beet vorig jaar al eens – licht weliswaar – naar mijn zoon. Toch wilden we Max houden, want hij was ondertussen een deel van ons gezin geworden. Ik begrijp niet hoe het komt dat de hond zich opeens tegen mij keerde.”

Overal bloed

Op het moment dat Sabine aangevallen wordt, roept ze luid om zich heen. Haar vriend Ivan hoort zijn vriendin roepen en schiet haar te hulp.

Max kreeg een spuitje. © JR

“Op dat moment heeft max zich tegen Ivan gekeerd en beet hij hem in de arm en ter hoogte van zijn duim. Er was overal bloed te zien. Ivan werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, maar uiteindelijk vallen de verwondingen wel mee. Hij werd ondertussen al geopereerd en verblijft nog steeds in het ziekenhuis”, aldus Sabine.

Ook de zoon en dochter van Sabina, de tweeling Kenshi en Ashley (18), snelden hun moeder en stiefvader te hulp. “Ik heb Max een tik op zijn neus gegeven met een voorwerp in de hoop dat hij Ivan zou lossen”, duidt de zoon. “Dat deed hij uiteindelijk en op dat moment zijn we naar binnen kunnen vluchten. Toen de hulpdiensten aankwamen konden wij ons huis niet uit.”

Hond ingeslapen

De toegesnelde hulpdiensten kon de gewonde gezinsleden niet verzorgen, aangezien ze het terrein niet op konden en ook het gezin hun huis niet meer kon verlaten. “Uiteindelijk heeft de politie de hond kunnen afleiden en zijn we kunnen ontsnappen”, zegt Sabine. “Op dat moment hebben we de verzorging gekregen die we nodig hadden.”

Een dierenarts kwam ter plaatse om de hond te verdoven. Dat lukte initieel niet met een verdovingspijltje, maar bij een tweede pijltje zeeg de hond neer. Uiteindelijk kreeg het dier een spuitje. “We nemen Max absoluut niets kwalijk. We zagen die hond graag. We zijn dierenvrienden pur sang. Wat hem bezielt heeft zullen we wellicht nooit weten, maar nu is hij er niet meer. We zijn niet boos en hebben vooral veel vragen. Hartverscheurend is het”, besluit Sabine.