Gezin met zes kinderen uit Roeselare na CO-intoxicatie naar ziekenhuis overgebracht

Zaterdagnamiddag raakte een gezin met zes kinderen bevangen door CO-intoxicatie. Een slecht werkende boiler in de badkamer lag aan de basis van de feiten. Alle gezinsleden werden ter controle naar het ziekenhuis overgebracht.

Het was de 40 jaar oude A.V. die zaterdagnamiddag onwel werd in de badkamer, terwijl een van de zes kinderen een bad nam. Het gezin uit Staden verbleef tijdelijk in de woning in de Prins Albertstraat in Roeselare omdat er aan hun eigen huis verbouwingswerken uitgevoerd worden.

Het gele gezin werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht, maar slechts één kind van 9 jaar oud moest de nacht in de decompressiekamer van het ziekenhuis in Brugge doorbrengen. De andere kinderen – tussen 3 en 13 jaar oud – mochten gisteren nog weer naar huis.

De brandweer nam de hele woning onder de loep en stelde vast dat de boiler in de badkamer slecht werkte. De gastoevoer werd meteen afgesloten en het huis mag voorlopig niet meer bewoond worden. Het gezin in kwestie kan haar intrek nemen in een noodwoning.