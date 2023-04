Gevelstenen van appartementsgebouw in Blankenberge komen los

Donderdagmorgen even over 9 uur meldde de bewoner van een appartementsgebouw in de Koning Albert I-laan in Blankenberge dat verscheidene brokstukken van de gevel aan het afbrokkelen waren.

De brandweer kwam ter plaatse om de loszittende stenen te verwijderen en een inspectie van de gevel te doen.

Mogelijks zal een aannemer de losgekomen stenen dienen te vervangen en de gevel moeten herstellen. Niemand raakte gewond.