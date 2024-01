Gerdy (53) en Charlotte (52) verhuizen dan toch terug naar plek dodelijk ongeval: “We kunnen niet anders”

Tussen de rijwoningen waar vorig jaar een dodelijk drama gebeurde bij Wijtschate gaapt nu een groot gat. Het afgebrande huis van Gerdy Lucas (53) en zijn partner Charlotte Decrock (52) is afgebroken. “Zolang het gevaarlijk kruispunt daar niet is aangepakt, zouden we niet terugkeren, maar we kunnen niet anders.”

Gerdy Lucas (53) zag op de ochtend van 11 juli 2023 een ramp voor zijn ogen voltrekken en moest rennen voor zijn leven toen een vrachtwagen na een ongeval met een bestelwagen zijn rijwoning binnenreed aan de Rijselstraat, vlakbij het kruispunt van de Vier Koningen in de Heuvellandse deelgemeente Wijtschate en de grens met Komen-Waasten. De vrachtwagen schoot in brand en de bestuurders van beide voertuigen lieten het leven.

Donker dal

“Ik hoorde die chauffeur nog roepen vanuit zijn vrachtwagen”, vertelt Gerdy, die nog steeds psychologische begeleiding krijgt sinds het drama. De man zelf was als bij wonder niet gewond, maar ging wel door een donker dal met zijn partner Charlotte Decrock (52), die op de noodlottige dag niet thuis was. Het huis van het koppel brandde af en is intussen volledig afgebroken.

Gerdy en Charlotte werden een paar maanden opgevangen op hotel in Ieper tot ze een nieuwe woning vonden in Mesen, op een paar kilometer van de plek van het ongeval. “In dit huurhuis zitten we goed. Er is geen raam aan de voorkant en we leven en slapen aan de achterkant, voldoende ver van de weg, dat is nu heel belangrijk voor ons”, aldus het koppel. Gerdy zei vorig jaar nooit meer te willen terugkeren naar zijn vroegere woonplaats “zolang het niet kruispunt niet wordt aangepakt”.

Lijdensweg

“Dat is nog altijd niet fundamenteel gebeurd”, benadrukt hij. “En toch zullen we terugkeren, we kunnen niet anders. Wat moeten we doen… de grond verkopen? Dan zouden we veel verliezen. Herbouwen is de enige optie. Wanneer? Een moeilijke vraag. Misschien in de zomer, maar dat is nog niet zeker. De lijdensweg is nog lang niet voorbij.”

Zeker is dat het koppel het huis helemaal anders zal inrichten. “Ik durf niet meer naar de voorkant waar het ongeval gebeurde. Dat zit in mijn geheugen gegrift en zal ik voor de rest van mijn leven meedragen”, aldus Gerdy. “Gelukkig was ik niet meer in de slaapkamer boven, toen de vrachtwagen binnenreed. Ik zat in de zetel beneden en dat was mijn redding. Omdat ik voor altijd schrik heb, zullen we de slaap- en leefruimtes inrichten aan de achterkant van de toekomstige woning. Aan de voorkant komen geen ramen meer, ik wil die baan niet meer zien en horen. Als later blijkt dat het écht niet lukt om er weer te wonen, zullen we het nieuwe huis verkopen.”

Solidariteit

Het nieuwe jaar vierde het koppel ver weg van de Westhoek. “Bij mensen in Jabbeke, die echte vrienden werden. Nancy, Ignace en Stefanie vernamen het nieuws van het ongeval via de media en hebben spontaan een spaghettiavond georganiseerd als blijk van solidariteit. Echt chapeau. Zij hielpen ons ook mentaal. We horen elkaar praktisch dagelijks. Troost krijgen we ook van de nieuwe hond Yoko die we in ons huurhuis haalden sinds onze kat Maya nooit meer terugkeerde na het ongeval. Wat ook zou helpen: eens babbelen met de nabestaanden van de vrachtwagenchauffeur. Hem nemen we zeker niks kwalijk.”

Het koppel blijft hopen op een structurele ingreep aan het nabijgelegen kruispunt. “Ons voorstel: trek de plaatselijke bocht van de Rijselstraat recht waardoor de weg wat verder komt te liggen van de rijwoningen. Hopelijk komt er een echte oplossing voor er meer doden vallen.” (TP)