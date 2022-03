Gemeentelijke school tijdje ontruimd door gaslek

Dinsdagmorgen ontstond een gaslek in de Komense Romeinsestraat. Niemand raakte gewond maar de leerlingen van de gemeentelijke school moesten wel tijdelijk worden geëvacueerd.

Rond 11 uur bereikten de eerste oproepen de noodcentrale. Tijdens nutswerken, in opdracht van de Waalse Watermaatschappij, raakten arbeiders een gasleiding. De werf werd meteen stilgelegd en de brandweer verwittigd.

“Het is tijdens de graafwerken dat een lagedrukleiding door een kraan werd geraakt”, klonk het bij kapitein Lahousse, die als officier ter plaatse kwam. “Onze mensen hebben meteen de zone afgesloten en veilig gesteld, in afwachting van de komst van de gasmaatschappij. De gemeentelijke school, die pal aan de werken ligt, werd tijdelijk geëvacueerd. Alle leerlingen vonden onderdak in het rusthuis wat verder in de straat.”

Niemand raakte gewond en het lek werd ondertussen reeds gedicht.