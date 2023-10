Geen treinverkeer tussen Diksmuide en Lichtervelde na persoonsaanrijding in Handzame

Het treinverkeer tussen Diksmuide en Lichtervelde ligt sinds maandagmiddag stil na een persoonsaanrijding in Handzame. “Wie de trein tussen die stations moet nemen, kan met het geldig vervoersticket overstappen op de Lijnbussen die op dat traject rijden”, zegt Frédéric Petit van Infrabel.

De persoonsaanrijding vond maandagmiddag rond 13.25 uur plaats even voor de spoorwegovergang van de Kronevoordestraat in Handzame. De trein die vanuit De Panne kwam en richting Antwerpen reed, kwam daardoor stil te staan op de spoorwegovergang zelf.

“Onze mensen zijn net als de politie ter plaatse om na te gaan wat er moet gebeuren”, zegt Frédéric Petit van Infrabel. “Op de trein zelf zaten honderd reizigers. Omdat de trein stil kwam te staan aan een overgang, zullen de mensen langs daar geëvacueerd worden, samen met de hulpdiensten die ter plaatse zijn. Het treinverkeer zal een tijdlang onderbroken zijn tussen Diksmuide en Lichtervelde. Tussen De Panne en Diksmuide rijden de treinen wel. Wie een geldig vervoersticket heeft kan zo overstappen op Lijnbussen 32 die vanuit Diksmuide naar Kortemark en Lichtervelde rijden. Van daar kan dan weer de trein richting Antwerpen genomen worden.” De hinder zal vermoedelijk enkele uren duren.

Ook voor het wegverkeer is er hinder want de overweg in de Kronevoordestraat is afgesloten. Het verkeer wordt er geregeld. (JH)