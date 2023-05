Geen gewonden bij ongevallenreeks in politiezone Westkust

Op het grondgebied van politiezone Westkust gebeurden woensdag in een tijdspanne van twee uur tijd vier verkeersongevallen. Enkele keren werd een ziekenwagen ter plaatse gestuurd maar uiteindelijk raakte niemand gewond.

Een eerste melding kreeg de politie woensdag binnen rond 10.25 uur. In de Dorpsstraat in Oostduinkerke werd de dakgoot van een woning aangereden. De aanrijder pleegde vluchtmisdrijf met het voertuig. De politie ging ter plaatse voor de nodige vaststellingen.

Twintig minuten later werd een ziekenwagen ter plaatse gevraagd voor een verkeersongeval op het kruispunt van de Kinderlaan met de Louisweg in Nieuwpoort. Uiteindelijk bleek het enkel om een bromfietser te gaan die ten val was gekomen. De politie hoefde er niet in tussenbeide te komen.

Check-up

Rond 11.40 uur gebeurde een verkeersongeval in de Lejeunelaan in Koksijde-Bad. De bestuurster van een Opel Meriva met Franse nummerplaten reed op de Lejeunelaan in de richting van de rotonde met de Zeelaan. Door een onbekende reden week ze af van de rijbaan, reed daarna op de verhoogde verkeersgeleider en botste daar tegen een verkeersbord dat ingebed was.

Er werd een ziekenwagen ter plaatse gestuurd maar de vrouw had zelf geen pijnklachten. Ze kreeg een check-up van de ambulanciers maar had geen verwondingen. Door het ongeval was er wel wat schade. De verkeerspaal was overgeplooid en het verkeersbord was kapot. Ook enkele boordstenen van de verkeersgeleider werden geraakt.

Om 12.15 uur tot slot kwam een melding binnen van een botsing tussen twee wagens in de Steekspelstraat in Koksijde. Er was enkel stoffelijke schade te betreuren en de bestuurders vulden een Europees aanrijdingsformulier in. (JH)