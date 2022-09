Geen elektriciteit door kortsluiting na waterlek

Een waterlek zorgde voor flink wat problemen in het gebouw van bouwmaatschappij De Mandel vlak naast de Sint-Michielskerk in Roeselare.

Zaterdagochtend werd de brandweer omstreeks 11 uur opgeroepen naar het Marie-Louise de Meesterplein in Roeselare. In een gebouw van bouwmaatschappij De Mandel, vlak naast de Sint-Michielskerk, was er na een waterlek een kortsluiting ontstaan. Het voorval ging gepaard met enige rookontwikkeling.

De bewoners waarschuwden de brandweer. Die stelde het probleem vast. In het gebouw was er door het voorval even geen elektriciteit meer.

(BFR)