Gebouwen ontruimd na “spectaculaire scheuren” in draagmuren bij bouwput in hartje Poperinge: “Deskundige start onderzoek”

Opschudding in Poperinge: tijdens werken bij een bouwput ontstonden plots scheuren in de omliggende gebouwen aan een winkelstraat in centrum Poperinge. Een deel van een naburig voetpad en parking zijn voorlopig afgesloten en de gebouwen zijn ontruimd.

Brandweer Westhoek werd dinsdag om 11.23 uur opgeroepen voor instortingsgevaar ter hoogte van de gebouwen van zaal De Gilde en vakbond ACV langs de Ieperstraat en het Rekhof in de Poperingse binnenstad. De zijmuren van de gebouwen naast een bouwput, waar werken bezig zijn voor een nieuw woonproject, vertoonden plots scheuren van ettelijke centimeters breed.

Stabiliteit in gedrang

“Tijdens het uitdiepen van de bouwput raakte de stabiliteit van gebouwen in de omgeving in het gedrang”, zegt Bart Couwet, kapitein bij post Poperinge van Brandweer Westhoek. “Die scheuren zijn tamelijk spectaculair en lopen over een afstand van tientallen meters langs de zijgevels.”

De betrokken gebouwen werden meteen ontruimd. Enkel in de vestiging van ACV bleken mensen aanwezig. “Een collega kwam naar het kantoor in Ieper, de anderen werkten thuis verder”, aldus Jeroen Pollet, communicatieverantwoordelijke van ACV West-Vlaanderen. “Leden die een afspraak hadden in Poperinge worden gecontacteerd om deze te laten plaatsvinden in de Ieperse vestiging van ACV of op afstand. Intussen zoeken we zo snel mogelijk een nieuwe locatie om verder aan de slag te kunnen in Poperinge. Het gaat om een van onze kleinere kantoren, dat een vijftal mensen tewerkstelt en geopend is gedurende drie dagen per week.”

De vraag rijst of de beschadigde gebouwen ooit weer in gebruik kunnen worden genomen. “Er is een deskundige aangesteld om de schade en de veiligheid te onderzoeken”, bevestigt Poperings burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “Het bouwproject is een private aangelegenheid.”

Maatregelen

Maar de scheuren zijn een mogelijk risico voor de openbare veiligheid. “Daarom werden het nabijgelegen voetpad en enkele parkeerplaatsen preventief afgesloten”, vervolgt Dejaegher. “In de zaal De Gilde wordt momenteel kledij gestockeerd voor de jaarlijkse processie Maria Ommegang.”

De processie vindt plaats op zondag 2 juli 2023. De Gilde werd vroeger gebruikt voor feesten en activiteiten van verenigingen, maar die invulling werd enkele jaren geleden definitief beëindigd. Dinsdag werd de bouwput alweer aangevuld. “Dat gebeurt met steenslag. Met deze maatregel hopen we dat een verdere verslechtering van de stabiliteit uitblijft”, besluit Couwet. (TP)