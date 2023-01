Gebarsten waterleiding zet wijk Grasveld in Kuurne onder water

In Kuurne is de wijk Grasveld maandagnacht volledig ondergelopen door een gebarsten waterleiding. Een auto die er geparkeerd stond is ondergelopen. 100 huizen zaten drie uur lang zonder elektriciteit. In vier straten is ook geen kraantjeswater beschikbaar.

De oorzaak is een barst in de waterleiding van de wijk Grasveld. Het water liep niet in de huizen die wat hoger zijn gelegen, maar de straat is wel overdekt met een laag modder. Een elektriciteitskast in de straat begon ook te roken. Daardoor zaten ongeveer 100 mensen in de buurt drie uur zonder elektriciteit.

De watermaatschappij heeft alle waterleidingen afgesloten. Het water is al grotendeels weggelopen. In vier straten komt er geen water meer uit de kraan. De technici gaan alle waterleidingen in de buurt nog controleren. (bron: VRT)

