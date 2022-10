Gaslek zorgt voor de nodige verkeershinder

Maandagmorgen werd de brandweer opgetrommeld voor een gaslek in de Rijselstraat. De belangrijke doorgangsweg van en naar Frankrijk werd een tijd lang voor het verkeer afgesloten.

De grote nutswerken die het stadscentrum op dit moment inpalmen, eisten ook maandagmorgen de nodige aandacht van de hulpdiensten. Kort na 10 uur raakte een graafmachine een gasleiding, waarop de werken meteen werden stilgelegd.

“Het betrof hier een leiding onder lage druk dus van een evacuatie was absoluut geen sprake”, verduidelijkte de brandweerofficier nadien. “Bij aankomst van onze mensen hadden de arbeiders reeds met een soort van tape het lek tijdelijk gedicht. We beveiligden de plaats in afwachting van de komst van mensen van Fluvius, die het lek permanent moesten dichten.”

In de volkse wijk De Barakken zijn op dit ogenblik werken aan de nutsvoorzieningen aan de gang. Het stukje Rijselstraat dat werd getroffen, is niet alleen de centrale as van de commerciële trekpleister maar dient eveneens aan toegangsweg van en naar Frankrijk. Tijdens de interventie werd de Rijselstraat dan ook afgesloten, tussen de Moeskroenstraat en de Halewijnstraat, wat meteen de nodige hinder met zich meebracht.