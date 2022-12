Gaslek schrikt Oostendse Vuurtorenwijk op, maar situatie raakt snel onder controle

Vrijdagochtend was er een gaslek in de Stroombanklaan, nabij de hoek met de Dokter Eduard Moreauxlaan. Er dienden voor de zekerheid enkele woningen geëvacueerd te worden, maar de situatie raakte snel onder controle.

De eerste vaststellingen gebeurden rond 7 uur. Een stuk van het wegdek werd door een onderliggend gaslek naar boven geduwd. De brandweer, politie en nutsmaatschappij kwamen ter plaatse om de eerste vaststellingen te doen. Al snel bleek het om een lek in een middendrukleiding te gaan.

Verkeershinder

Er werden een veiligheidsperimeter en verkeersomleiding ingesteld. Een tijdlang was geen tramverkeer mogelijk, ook de N34 Dokter Eduard Moreauxlaan – een belangrijke verbindingsweg tussen Bredene en Oostende – ging dicht. Verkeer komende van Bredene diende om te rijden via Oosteroever, het verkeer uit de richting van Oostende volgde een omleiding door de Vuurtorenwijk. Gelet op het spitsuur was er behoorlijk wat verkeershinder. Uit veiligheidsoverwegingen dienden ook een twintigtal omwonenden geëvacueerd te worden uit zeven woningen. Vijftien van hen werden kortstondig opgevangen in een plaatselijke handelszaak, de andere bewoners vonden onderdak bij familie.

De situatie was al bij al snel onder controle. Kort na 9 uur hieven de veiligheidsdiensten de verkeersmaatregelen op. Na metingen mochten ook de bewoners terug naar huis. Enkel in de Stroombanklaan zelf geldt nog een lokale omleiding omdat de nutsmaatschappij er nog werken uitvoert. Die werkzaamheden kunnen nog een tijdje duren. De precieze oorzaak van het gaslek is nog niet bekend.