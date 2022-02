Gaslek op de hoek van de Stationsstraat en de Nieuwe Steenweg in De Haan is onder controle

Op de hoek van de Stationsstraat en de Nieuwe Steenweg was er deze voormiddag een groot gaslek. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de omgeving werd afgezet. Ondertussen is het lek onder controle en zijn evacuaties niet nodig.

Het lek is volgens burgemeester Wilfried Vandaele ontstaan bij werken op de hoek van de Stationsstraat en de Nieuwe Steenweg. Een kraan raakte daar de middendrukleiding. Aan de bewoners in de directe omgeving werd gevraagd om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden.

Ook in de nabijgelegen basisschool De Zeeboon werden maatregelen genomen: ouders moesten daar ’s middags hun kinderen ophalen via de Van Caloenlaan in plaats van via de Grotestraat. Omstreeks 13 uur was het gaslek gedicht en werd de perimeter weer vrijgegeven. (JV/WK)