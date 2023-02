Gaslek laat zich niet zomaar dichten: bewoners tijdje geëvacueerd

In de Kortemarkstraat in Torhout moesten verschillende bewoners dinsdagochtend korte tijd geëvacueerd worden nadat er een gaslek op straat ontstond. Omdat het even duurde voordat het lek gedicht kon worden nam de brandweer geen risico en werd overgegaan tot evacuatie.

Het gaslek ontstond dinsdagochtend even voor 10 uur in de Kortemarkstraat op een honderdtal meter van de Vredelaan. Een aannemer was er bezig in een werfput in het voetpad om een nieuwe aansluiting te maken voor een woning.

Bij de graafwerken ging het verkeerd en werd een lagedrukgasleiding geraakt. Die leiding lag rechtstreeks in het beton en was daardoor moeilijk om snel te dichten. De brandweer kwam ter plaatse net als nutmaatschappij Fluvius.

Straat afgesloten

Tijdens de interventie werd de Kortemarkstraat afgesloten tussen de Vredelaan en de Makeveldstraat. Voor veel problemen zorgde dat niet omdat de Kortemarkstraat verder sowieso versperd is door ingrijpende wegwerkzaamheden.

Omdat het dichten van het lek door het beton moeizaam verliep en de brandweer gas bleef meten werd rond 10.30 uur besloten om alsnog over te gaan tot evacuaties. In een straal van 100 meter rond het lek belde de brandweer aan om iedereen naar buiten te halen. Terwijl ze daarmee bezig was kon het lek dan toch gedicht worden waardoor de evacuaties snel weer afgeblazen werden. (JH)