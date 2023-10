Gaslek in Vichte nadat kraan middendrukleiding beschadigt tijdens grondwerken: zo’n dertig buurtbewoners geëvacueerd

Zo’n dertig buurtbewoners moesten enkele uren hun huis verlaten door een ernstig gaslek op de hoek van de Waregemstraat en de Oudenaardestraat in Vichte. In de Waregemstraat zijn momenteel grondwerken aan de gang. Niemand raakte gewond, maar buurtbewoners zullen nog tot ’s avonds zonder gas zitten.

Middendrukleiding geraakt tijdens werken

In de Waregemstraat in Vichte zijn al geruime tijd werken aan de gang om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Rond 9.45 uur donderdagmorgen ging dat verkeerd. Een arbeider raakte met zijn kraan een middendrukleiding. Buurtbewoners zagen hoe het gas meteen de hoogte inspoot en een grote wolk vormde. De aannemer ter plaatse reageerde alert en verwittigde meteen de naaste buren om hun huis te verlaten.

Later kwamen de brandweer, de politie en uit voorzorg ook de dienst Volksgezondheid ter plaatse. Er werd een ruime perimeter van 150 meter ingesteld. Zo’n dertig buurtbewoners werden geëvacueerd naar het nabijgelegen bedrijf Steeno. Pas rond de middag mochten ze terug naar huis. Burgemeester Gino Devogelaere kwam ter plaatse om de geëvacueerde burgers een hart onder de riem te steken.

“Het is erg schrikwekkend als er een middendrukleiding geraakt wordt”, aldus de burgemeester. “Voor de leiding in kwestie moest Fluvius bovendien tot redelijk ver in de omliggende straten de gaskranen dichtdraaien. Daarna was het nog meer dan een uur wachten vooraleer de druk voldoende gezakt was om de gebarsten leiding te herstellen. Nadien zal het nog tot 17 à 18 uur ’s avonds duren voor de druk terug normaal is, ’s middags nog koken zat er niet in.”

Frustratie

Dit tot frustratie van Ercan (31), de uitbater van Pitta Vichte. “Ik was bezig met de voorbereidingen voor de middag toen ik een harde knal hoorde”, zegt Ercan. “Nadien werd ik geëvacueerd en moest ik alles laten vallen. Ik heb heel wat klanten die al besteld hadden voor ’s middags moeten opbellen om te zeggen dat het niet gaat lukken.”