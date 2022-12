Gaslek in Komen zorgt voor lange file

Woensdagvoormiddag werd een gasleiding geraakt tijdens werken in de Komense Capellestraat. Uit voorzorg werd een deel van de N58 afgesloten, wat meteen voor een verkeersinfarct heeft gezorgd.

Op dit ogenblik zijn er in de straat werken aan de nutsvoorzieningen bezig en net daar liep het rond 10 uur grondig fout. Een graafmachine raakte een gasleiding, waardoor een lek ontstond. Volgens informatie komende uit de hulpverleningszone, ging het om een leiding met middendruk, waardoor meteen enkele protocollen in werking werden gezet.

Uur aanschuiven

Daar het lek zich pal aan de brug van de N58 bevond, werd door de lokale overheid besloten de nationale weg voor het verkeer af te sluiten. De as staat bekend als een belangrijke verkeersaders, waarbij het vooral het verkeer van en naar Frankrijk is die hier gebruik van maakt. Zowel wagens als tientonners moesten dan ook via het centrum omrijden, waardoor het op bepaalde plaatsen tot wel een uur aanschuiven was.

Medewerkers van de nutsvoorzieningsmaatschappij konden het lek uiteindelijk dichten. Niemand raakte gewond. In de marge van dit voorval werd een knijpend probleem wel pijnlijk duidelijk gemaakt. De brandweerkazerne van Komen-Waasten heeft te kampen met een belangrijk tekort aan vrijwilligers.

Hierdoor werd vandaag een ploeg van de brandweerkazerne Moeskroen naar Komen-Waasten geroepen. Het betrof een traject van meer dan 30 minuten, alvorens de hulpverleners ter plaatse waren.