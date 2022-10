Gaslek in Brugse Emiel Vanderveldestraat snel onder controle

In de Emiel Vanderveldestraat in Sint-Michiels Brugge is even voor 13 uur een gaslek in een woning ontstaan. Er waren werken ter hoogte van de gasmeter aan de gang toen het fout liep.

Met een slijpschijf werd de leiding geraakt waardoor er gas ontsnapte. Brandweer en gasbedrijf Fluvius waren snel ter plaatse en hadden de situatie snel onder controle. Er werd even een perimeter ingesteld maar die werd na 10 minuten al opgegeven. Het lek werd gedicht. Schade was er niet en niemand raakte gewond.