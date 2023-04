Gaslek bij woning in Sint-Andries doordat lage drukleiding geraakt werd bij verbouwingswerken

In de Hogeweg in Sint-Andries, bij Brugge, is dinsdagmiddag bij verbouwingswerken aan een huis een gaslek ontstaan. Er werd een lage drukleiding geraakt.

De brandweer kwam ter plaatse en even werd de straat afgesloten, maar lang duurde dat niet. Het lek werd in afwachting van de komst van nutsmaatschappij Fluvius voorlopig gedicht. Nadien werd alles vrijgegeven.