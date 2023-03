Gaslek bij werken in Beernem

In Beernem is bij wegenwerken een gaslek in een middendrukleiding ontstaan. Het gaslek ontstond toen een graafmachine ter hoogte van de Scherpestraat met de Berendonkstraat de leiding raakte.

Brandweer en politie kwamen ter plaatse en stelden een perimeter van 50 meter in. Aan bewoners werd gevraagd om binnen te blijven. Mensen die naar huis wilden dienden te wachten tot Fluvius het lek kon dichten. Niemand raakte gewond.