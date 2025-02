Gaslek bij graafwerkzaamheden in Heist

Maandagmorgen ontstond bij graafwerken in de Westkapellestraat in Heist een gaslek.

Brandweer en politie kwamen meteen ter plaatse en stelden een veiligheidsperimeter in. © JVM

In de straat zijn er volop werken aan de gang aan de nutsvoorzieningen. Maar rond 9.30 uur liep het mis toen een kleine graafmachine een lek in de gasleiding sloeg. Meteen kwamen brandweer en politie ter plaatste en stelden een veiligheidsperimeter in. De straat werd voor het autoverkeer afgesloten en er diende een omleiding gevolgd te worden. Het treinverkeer ondervond geen hinder.

© JVM

© JVM

Eens de lekken gedicht waren, kon het werk opnieuw aangevangen worden.